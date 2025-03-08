Bakan Yerlikaya’dan Belediyelere Sert Uyarı

SORUN HAKKINDA HAREKETE GEÇİLECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz hayvan sorunuyla ilgili olarak belediyelere yönelttiği sert bir mesajda, “Ya bu işi yapacaklar ya da ben yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa bunu sonuna kadar kullanacağım” dedi. Konya’da 2 yaşındaki Rana’nın sahipsiz sokak köpekleri tarafından hayatını kaybetmesinin ardından bu açıklamaları yaptı. Yerlikaya, “Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım ki bir daha 2 yaşında bir Rana’mız hayatının baharında sabi çocuk mezara girmesin” şeklinde konuştu.

AÇIKLAMALARINA DEVAM ETTİ

Yerlikaya, “Dün memleketim Konya’da hepimizin içini acıtan bir olay yaşandı. Karatay ilçemiz Başak Mahallesi’nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bir yavrumuz, ismi Rana maalesef kurtarılamadı. Bu tarifsiz büyük bir acı. Yavrumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 2025’te gerekli bütün kanunlar ortadayken, sahipsiz köpekler tarafından 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesini kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.

YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI

Bakan, dünkü olaydan sonra tüm valilere talimat verdiğini belirtti. “Bugün sabah da arkadaşlarımız bakanlıkta hep bunu çalıştılar. Artık şunu yapmak istiyoruz. İl il bütün bakım evlerindeki hayvan sayıları kurulan bir komisyonla tespit edilecek. Sürekli sayım yapılacak ama ayda bir o komisyonun yapmış olduğu tespitleri İçişleri Bakanınız olarak aziz milletimle paylaşacağım” dedi.

Yerlikaya, “Kanun kanundur, yasa yasadır ve şükürler olsun biz hukuk devletiyiz. Gazi Meclisimiz bu konuyla ilgili milletimizden gelen sesleri dinledi ve bir kanun yaptı. Biz sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut bakım evlerinde ve yeni yapılacak bakım evlerinde bunlarla ilgili yeni bir süreç başlatıldı” dedi. Yerlikaya, bazı belediyelerin bu konuda görevini eksik yaptığını ifade ederek, “Birbirimizi kandırmayalım, açık konuşalım. Kurulacak komisyon aynen şu şekilde çalışacak. Her ay sayı artmış mı, yerinde mi saymış, geriye mi gitmiş, bunlara bakacağız” diye ekledi.