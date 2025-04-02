Bakan Yerlikaya’dan Boykot Çağrısına Tepki

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN BOYKOT AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘boykot’ çağrılarına dikkat çekti. Yerlikaya, “Gençlerimizi kendi siyasi emelleri uğruna sokaklara çağırıp iç karışıklık çıkarmaya çalışanlar; halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumlarını ekmeye uğraşanlar, ‘işkence yapılıyor’ diyerek ülkemize iftira atanlar, şimdi de boykot çağrısı yapıyorlar. Ana muhalefetin fütursuz çağrılarını büyük bir keyifle izleyenlerin başında siyonist İsrail’in gelmesi, nasıl bir tezahürdür?” şeklinde konuştu. Türkiye’nin uluslararası platformda dik duruşunu sürdürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, “bölgesinde olup bitene seyirci kalmadıkça, hem milletimizin hem de mazlumların hakkını korudukça, birileri yine aynı oyunları sahneye koymaya başladı” dedi.

BOYKOT ÇAĞRISI EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞA ZARAR VERİYOR

Bakan Yerlikaya, açıklamasının devamında “Şimdi de ‘boykot’ diyorlar. Peki kim, kimi boykot edecek? Milletimiz; kendi esnafını, çiftçisini, yerli ve milli ürünlerini, üreticilerini, öz sanayisini boykot edecek, öyle mi? ‘Demokratik hak’ kalkanı gölgesinde istenen bu mu?” ifadelerini aktardı. Bu boykot çağrısının ekonomik bağımsızlığa yönelik bir sabotaj olduğunu belirten Yerlikaya, “Bu boykot çağrısı, binlerce insanın ekmeğiyle oynamak demektir. Bu çağrı milli ekonomimize suikasttır. Kendi insanımızın ekmeğini küçültmektir. Ekonomimize bir darbe girişimidir” diye ekledi.

TÜRKİYE ÜRETİMLE GÜÇLENİYOR

“Biz boykotla değil, üretimle büyürüz” diyen Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu ifade etti. Tehditlerle, parmak sallamalarla, sokak ve boykot çağrılarıyla ülkenin eğilip bükülemeyeceğini vurguladı. “Parti içi kavgalarınıza ülkemizi alet etmeyin” diyen Yerlikaya, işçilerin, üreticilerin ve çiftçilerin gücünün, gençlerin enerjisiyle birleşerek, “alın terimizi akıtmaya, bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.