Bakan Yerlikaya’dan Deprem Yıldönümü Açıklaması

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu üzerinden 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıldönümüne özel bir açıklama yaptı. Asrın felaketi olarak adlandırılan olayın üzerinden iki yıl geçtiğini belirten Yerlikaya, bu felaketin derin acılar bıraktığını ifade etti.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Yerlikaya, “Enkazın altından kurtarılarak çıkan, hayata tutunan her bir can, her bir nefes, milletimizin umudunun, yeniden ayağa kalkma kararlılığının sembolü oldu. Milletçe el ele vererek, omuz omuza gösterdiğimiz dayanışma hamdolsun asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdü. Hep birlikte tek yürek olduğumuzda zorlukların üstesinden nasıl geldiğimize tüm dünya bir kez daha şahit oldu” şeklinde konuştu.