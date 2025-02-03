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Bakan Yerlikaya’dan Mercek-28 Operasyonu Detayları

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İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan “Mercek-28” operasyonunun detaylarını paylaştı. Bu operasyonda, araçta yapılan aramada, şarjörü takılı vaziyette kullanıma hazır olarak bulunan toplam 36 ruhsatsız tabanca, 200 tabanca üst kapağı sürgü, 164 tabanca gövdesi, 162 tabanca şarjörü, 110 tabanca icra mili ve 115 tabanca icra mili yayı ele geçirildi.

OPERASYONUN DETAYLARI VE HEDEF

Açıklamasında ayrıca, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan şüpheli B.G. hakkında da bilgi veren Yerlikaya, “Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek” dedi. Ayrıca, operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik ettiğini de belirtti.

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