Bakan Yerlikaya’dan Otel Yangını Açıklaması

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN YANGIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya’daki yangın hakkında X hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, “21 Ocak Salı günü Kartalkaya’da meydana gelen yangında maalesef 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletçe yüreğimiz yandı.” dedi. Yangının ardından İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdiklerini belirterek inceleme çalışmalarının derhal başladığını ifade etti.

MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİNİN RAPORLARI

Müfettişlerin Bolu Belediyesi ile ilgili raporlarını 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün) tamamlayıp Bolu Valiliğine teslim ettiklerini belirtmiştir. İl Özel İdaresi ile ilgili rapor ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamlanmış ve aynı şekilde Valiliğe gönderilmiştir. Bu raporlar, Bolu Valiliği tarafından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir.

İHMALİ OLANLAR CEZALANDIRILACAK

Sayın Cumhurbaşkanının yangınla ilgili ilk günden itibaren ifade ettiklerini hatırlatan Yerlikaya, “Yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler.” şeklinde konuştu. Son olarak yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah’tan rahmet dileyip yakınlarına başsağlığı iletti.