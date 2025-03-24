Bakan Yerlikaya’dan Polislere İftihar Mesajı

YERLİKAYA’DAN POLİSLERE İFTİHAR PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cizre’de düzenlenen Nevruz kutlamalarında pamuk şeker satan engelli bireye yardım eden polis memurları Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal ile gurur duyduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu iki polis memurunun yardım etme anına ilişkin bir video paylaştı.

PAMUK ŞEKERİ SATAN ENGELLİYE YARDIM

Bakan Yerlikaya, “Cizre’de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal’ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış’a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı” ifadelerini kullandı. Baydı ve Balbal, tüm pamuk şekerlerini satın alarak çevredeki çocuklara dağıttı. Yerlikaya, “Sinan ve Ali Talha kardeşlerim, sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış’ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz” diyerek onların bu davranışının takdire şayan olduğunu vurguladı.