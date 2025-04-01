Bakan Yerlikaya’dan Sıfır Can Kaybı Vurgusu

TRAFİK GÜVENLİĞİNE DAİR HEDEFLER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı öncesinde trafik kazaları konusunda amaçlarının “Sıfır Can Kaybı” olduğunu belirtiyor. Yerlikaya, Birleşmiş Milletler’in trafik kazalarını “Bir halk sağlığı” sorunu olarak nitelendirdiğini ifade ediyor ve bunun doğrultusunda güvenlik güçlerinin denetimlerini artıracağını açıkladı.

DENETİM ÖNLEMLERİ VE PERSONEL SAYISI

Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı tatilinin 8 Nisan tarihine kadar süreceğini duyuruyor. Bu 14 gün boyunca alınacak trafik tedbirleri çerçevesinde toplam 69 bin 11 personelin, 47 bin 749’u polis ve 21 bin 262’si jandarma olmak üzere, görev alacağını söylüyor.

TRAFAFİK KURALLARINA UYMA ÇAĞRISI

Bakan Yerlikaya, yapmış olduğu açıklamada “Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” ifadelerine yer veriyor. Bu sözlerle, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekiyor.