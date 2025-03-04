Bakan Yerlikaya’dan Uyuşturucu Operasyonu Açıklaması

İÇİŞLERİ BAKANI’NIN OPERASYON AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki hafta içerisinde 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına karşı gerçekleştirilen operasyonları duyurdu. Resmi sosyal medya hesapları üzerinden operasyona dair ayrıntıları paylaşan Bakan Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz” şeklinde ifade etti.

OPERASYON DETAYLARI

Yerlikaya, paylaşımında şu bilgilere yer verdi: “Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince; 3 bin 547 ekip, 8 bin 867 personel, 38 hava aracı ve 72 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla;” İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Gaziantep, Konya, Antalya gibi birçok ilde düzenlenen operasyonların detaylarını iletti. Ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan şüphelilerin sayısını da açıkladı.

ELE GEŞİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARLARI

Örneğin; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 365 kg kokain, 77,5 kg metamfetamin, 27,5 kg skunk, 22 kg eroin, 11 kg esrar ve 805 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı olarak 28 şüpheli yakalandı. İzmir’de; 102 kg bonzai ve 387 bin 478 adet uyuşturucu hap bulundu, burada 12 şüpheli yakalandı. Hakkari’de, 102 kg metamfetamin ve 60,5 kg eroin ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı. Diğer illerden de önemli uyuşturucu miktarları ele geçirildi. Ayrıca, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum” dedi.