Bakan Yerlikaya’dan Vali Aslan’a Ödül

DÜZCE VALİSİNE BAŞARI BELGESİ VERİLDİ

Düzce’de, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir önceki yıla göre kişilere karşı işlenen suçların azaltılmasından dolayı Düzce Valisi Selçuk Aslan’ı başarı belgesi ile ödüllendirdi. Bakan Yerlikaya, Vali Aslan’a gönderdiği yazıda “İlinizde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla büyükşehir olmayan iller içinde yüz bin kişi başına düşen kişilere karşı işlenen suçların oransal olarak azaltılmasında ilk beş sırada yer almanızdan dolayı sizi başarı belgesi ile ödüllendiriyorum, başarınızın artarak devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

BAŞARI BELGESİNE TEŞEKKÜR

Başarı belgesinin kendisine verilmesiyle ilgili paylaşımda bulunan Vali Selçuk Aslan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin en genç vilayeti, 81. il Düzce’mizde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve esenliğinin temini amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla kişilere karşı işlenen suçların azaltılmasında ilk beş sırada yer almamız nedeniyle bizi Başarı Belgesi ile taltif eden İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, ilimizin huzur ve güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın refahını artırmak ve kamu hizmetlerini en etkin şekilde sunmak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın kıymetli personeline teşekkür ediyorum” dedi.

GÜVENLİK TEŞEKKÜRÜ VE GELECEK HEDEFLERİ

Vali Aslan, ayrıca gelecekte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın himayesinde, kamu düzeninin devamı, suç ve suçlularla mücadele, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması adına aynı azim ve kararlılıkla çalışmalara devam edeceklerini belirtti. “Huzurun Yüzyılında ilimizin her noktasında devletimizin şefkatli elini vatandaşlarımıza hissettirirken huzur ve güven ortamını daha da pekiştirmek en büyük önceliğimiz olacaktır” şeklinde konuştu.