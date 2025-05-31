Bakan Yerlikaya: “Dolandırıcı Çeteye Operasyon Yapıldı.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın’da, elebaşlığını H.Ö.’nün üstlendiği, 1,1 milyar TL işlem hacmi bulunan dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonları duyurdu. Bakan, “Jandarmamız tarafından yapılan operasyonlarda, elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheli yakalandı ve tutuklandı” şeklinde bilgi verdi.

OPERASYONLARIN DETAYLARI

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da 27 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi” dedi. Yakalanan şüphelilerin, tatil için işletmelere başvuran kişilerin kart bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç sağladıkları, bu kazançları ‘Şirinleme Yöntemi’ ile kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Ayrıca, paravan şirketler aracılığıyla taşınmaz alım-satımı yaparak kara para akladıkları ve toplam 1 milyar 150 milyon TL hacme ulaştıkları belirlendi.

DEVAM EDEN MÜCADELE

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. “Yakalanan şüpheliler hakkında, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak’ ve ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı” diye ekledi. Operasyon sırasında, çok miktarda döviz, cep telefonları, bellekler ve tabletler ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilere ait 484 banka hesabı ile toplam 201,5 milyon TL değerinde 16 taşınmaz, 1 şirket ve 14 araca el konuldu. Yerlikaya, Aydın Valisi, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile kahraman jandarmayı ve MASAK çalışanlarını tebrik etti. “Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımıza, şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.