Bakan Yerlikaya Duyurdu: 3 Milyon Araç Denetlendi

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA’NIN DENETİM AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bugüne kadar 3 milyon 14 bin 276 aracın denetlendiğini ve toplamda 483 bin 947 araca veya sürücüye işlem yapıldığını belirtti. Yerlikaya’nın açıklamasında “Sürücü Belgesiz Araç Kullanımıyla” ilgili olarak 2024 yılında toplam 535 bin 62 işlem yapıldığını ifade etti. Ayrıca, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarımızı ve denetimleri arttırıyoruz. Denetimler arttıkça kaza sayıları azalıyor. Lütfen hem kendi güvenliğiniz hem de başkalarının güvenliği için ehliyetiniz olmadan direksiyon başına geçmeyin❗️” dedi.

DENETİM VERİLERİ VE İHLALLER

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 7-14 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, toplam 3 milyon 14 bin 276 araç kontrol edildi. Yasa dışı olarak ışıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) kullanan 259 sürücüye işlem uygulandı. Hız ihlali yapan 134 bin 746 sürücü, periyodik muayenesi yaptırılmamış olan 30 bin 102 araç, emniyet kemeri takmayan 23 bin 73 kişi ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 397 sürücüye de çeşitli işlemler gerçekleştirildi. Bu işlemlerle birlikte toplamda 483 bin 947 araca ve sürücüye işlem yapıldığı ifade edildi.