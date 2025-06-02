Bakan Yerlikaya Duyurdu: 4-6 Haziran Kısıtlama

KURBAN BAYRAMI TRAFİK ÖNLEMLERİ

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber’de bayramda uygulanacak trafik önlemleri hakkında bilgi verdi. Bakan, “Kurban Bayramı yaklaştı, biz bakanlık olarak ülkemizin huzuru ve güvenliği için trafikteki güven ve huzur için çalışmalara başladık. Tedbirler uygulanıyor.” diyerek açıklamalarına başladı. Ayrıca, bayram döneminde gidiş dönüşlerin pik noktasına ulaşacağını belirtti. Şehir merkezlerinde trafik yoğunluğunun artacağını da dile getiren Bakan Yerlikaya, “Bütün tedbirleri riski ortadan kaldırmaya yönelik aldık.” ifadelerini kullandı. Bayram süresince 69 bin civarında polis ve jandarmanın görev yapacağını ve 17 bin 645 ekiple 33 bin 943 personelin yollarda olacağını aktardı. “Bin 485 emniyet ve jandarmadaki radarlarımızın hepsi iş başında.” diyerek radar uygulamalarının da devam edeceğini vurguladı.

OTOBÜS DENETİMLERİNDE YENİLİKLER

Bakan Yerlikaya, şehirler arası otobüslerde iki yenilik uyguladıklarını belirtti. Daha önce gizli yolcu denetimlerinin faydalarını gördüklerini ve bunu daha güçlü hale getirdiklerini söyledi. “81 il terminallerinde hatta bazı büyük ilçe terminallerinde görevli arkadaşlarımız gizli yolcu gibi otobüslere biniyor ve seyahat ediyor.” diyen Bakan, sürücünün tutum ve davranışlarının takip edildiğini ve kurallara olan hassasiyetin kayıt altına alındığını aktardı. Yolculuk boyunca yapılan denetimlerin sonunda sürücünün kimliğini tanıtması için kendisiyle iletişim kurulduğunu ifade etti.

HIZ DENETİMİ VE AĞIR TAŞIT KISITLAMALARI

Bakan, “30 kilometrede bir radar var.” diyerek otoyollarda toplam 120 radarla hız denetimlerinin yapıldığını açıkladı. Ayrıca, havadan trafik denetimlerinin 37 ilde helikopter ve 81 ilde drone ile sürdüğünü vurguladı. Trafiği seyreltme amacıyla ağır tonajlı taşıtlara belirli saatlerde kısıtlama getirileceğini kaydederek, “4 Haziran Çarşamba saat 16.00 ile 6 Haziran Cuma saat 11.00’e kadar trafiği seyreltme açısından kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar belirlenen yollarda seyirlerine müsaade edilmeyecek.” ifadesini kullandı. Hız denetimleri için mobil radarların da görev yapacağını belirten Bakan, özellikle vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yaka kameraları ile kayıt yapılacağını da sözlerine ekledi.