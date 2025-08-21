Bakan Yerlikaya, Erzurum’da esnafla buluştu

BAKAN YERLİKAYA’NN ERZURUM ZİYARETİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum’a gelerek esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi. “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında düzenlenen etkinlikler için Erzurum’da bulunan Bakan, ilk olarak Erzurum Valiliği’ni ve ardından bir şehit ailesini ziyaret etti.

ESNAF VE VATANDAŞLARLA SOHBET

Bakan Yerlikaya, ziyaretinin devamında AK Parti İl Başkanlığı’ndaki programa katıldı. Daha sonrasında Cumhuriyet Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunarak, esnaf ve vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Bu görüşmeler sırasında esnaf ve vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinleyerek, toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde konuştu. Ziyaretindeki sıcak atmosferde çay ikramını da geri çevirmedi.