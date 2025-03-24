Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 123 Polis Yaralandı

AÇIKLAMALAR VE HUKUKİ ÇERÇEVE

Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarına göre, “Anayasa’mızın 34. Maddesi: ‘Herkes önceden izin almadan, SİLAHSIZ ve SALDIRISIZ toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” Bu hüküm ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, belirli hallerde kanunla sınırlı olabiliyor. Ancak bazı grupların, bu hakkı istismar ederek kamu düzenini bozma çabalarında bulunduğu tespit edilmiştir. Gösteri yürüyüşlerinde polis memurlarına yönelik saldırılara da dikkat çekiliyor.

EYLEMLERİN SONUCU VE YARALANAN POLİSLER

Son dönemlerde yaşanan olaylar sırasında 123 polis yaralanmıştır. Bu eylemler kapsamında asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak gibi tehlikeli malzemeler ele geçirilmiştir. Bakan, polis memurlarına saldıranlar, kamu malına zarar verenler ve halkın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemlerin sürdüğünü vurgulamaktadır.

19 Mart-23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemler sonucunda toplam 1,133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bu kişiler arasında 12 farklı terör örgütüyle bağlantılı bireylerin de bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca gözaltına alınanların arasında ‘Uyuşturucu’, ‘Hırsızlık’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Cinsel Taciz/İstismar’, ve ‘Kasten Yaralama’ gibi 17 farklı suç ile ilgili adli işlemlerin yapıldığı tespit edilmiştir. Bakan, halkın gençlerini siyasi amaçlar için istismar etmeye kalkışanlara da uyarıda bulunuyor.

HUZUR VE GÜVENLİK VURGUSU

Bakan, huzur ve güvenliğin sağlanması için her zaman görevlerinin başında olduğunu ifade ediyor. Sokaklarda terörize edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği mesajını veriyor. Vatandaşlar da bu tür provokasyonlara karşı dikkatli ve sağduyulu olmaları konusunda uyarılıyor.