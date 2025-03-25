Bakan Yerlikaya Gözaltı Sayısını Açıkladı!

YASA DIŞI GÖSTERİLERDE GÖZALTILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 19 Mart 2025 tarihinden itibaren yasa dışı gösteriler sırasında 1.418 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Halen gözaltında olan 979 şüpheli bulunurken, bugün 478 kişinin adli makamlara çıkarılacağı duyuruldu.

TERÖRİZASYONA TAVİZ YOK

Bakan Yerlikaya, sokaklarda terör estirmeye çalışanlara, milli ve manevi değerlere saldıranlara kesinlikle taviz verilmeyeceğini vurguladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vefat eden annesi ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha kınadı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MİLLETİN HUZURUNU KORUYOR

Güvenlik güçleri, hukuktan aldığı güçle aziz milletin huzur ve güvenliğini 7/24 korumak için görevini sürdürüyor. Bakan Yerlikaya, bu durumu devam ettireceklerini ifade etti.