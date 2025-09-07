Bakan Yerlikaya Güvenlik Tedbirleri Duyurdu

ALI YERLİKAYA’DAN EĞİTİM DÖNEMİNE YÖNELİK TEDBİRLER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025-2026 eğitim öğretim yılına yönelik olarak, öğrencilerin eğitim süreçlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri için alınacak asayiş ve trafik önlemlerini detaylandırdı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizin eğitimlerini huzur ve güven ortamı içinde sürdürebilmeleri için asayiş ve trafik tedbirlerine ilişkin yayımladığımız genelge ile; okul servis araçları, şoförler ve rehber personellerine yönelik denetim faaliyetleri artırılacak” dedi.

DENETİMLER VE EĞİTİMLER ARTIRILACAK

Yerlikaya, okul giriş-çıkış saatlerinde trafik ekiplerinin denetimlerini artacağını belirtti. “Okul giriş-çıkış saatlerinde okul önlerinde trafik ekiplerimiz, yaya geçitleri ve hız kurallarına yönelik denetimlerini sıklaştıracak” dedi. Ayrıca, okul servis aracı şoförlerine, rehber personellere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere trafik konulu eğitimlerle ilgili devam edeceklerini vurguladı.

Yerlikaya, valiler ve kaymakamlar başkanlığında, okul güvenliği, uyuşturucu ile mücadele ve okul servis araçlarının çalışmaları üzerine güvenlik toplantıları yapılacağını duyurdu. Ayrıca, “Valilerimizin ve kaymakamlarımızın koordinesinde öğrencilerimize yönelik kişisel güvenlik, suçtan korunma, siber güvenlik ve trafik konularında eğitimler verilecek” şeklinde konuştu.

OKUL ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yerlikaya, okul yöneticileri, öğretmenler, STK temsilcileri ve velilere uyuşturucu ile mücadele konularında bilgilendirmelerin yapılacağını da ifade etti. Okul çevrelerinde güvenlik kameralarının kurulması çalışmalarına devam edileceğini ve internet kafeler ile oyun salonlarına yönelik denetimlerin artırılacağını aktardı. “Yeni eğitim öğretim yılının aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve okul yöneticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye ekledi.