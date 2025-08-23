Bakan Yerlikaya: Huzurumuz Artık Geride Kaldı

BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Acı dolu günler inşallah artık geride kaldı. Artık kardeşliğimizi büyüttüğümüz yeni bir döneme girdik. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Terörsüz bir Türkiye’ye, terörsüz bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz” sözleriyle dikkat çekti. Artvin’de gerçekleştirilen ‘Huzur ve Güvenlik Toplantısı’na katılan Bakan Yerlikaya, güvenlik çalışmalarını değerlendirdi. Toplantıda, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Artvin Valisi Turan Ergün ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik’in de hazır bulunduğu belirtildi.

VATANDAŞIMIZ HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE OLMALI

Bakan Yerlikaya, huzur ve güvenliğin kendileri için öncelikli olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlarımız huzur ve güven içinde olmalı ki ülkemizi daha güçlü ve müreffeh kılabilelim. Huzuru ve güvenliği sağlayalım ki 86 milyon hep birlikte, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayabilelim” dedi. Terörün geçmişte sadece can kayıplarına yol açmakla kalmadığını, milletin birliğini de hedef aldığını ifade etti. “Ama tüm bu acı dolu günler artık geride kaldı” diyen Yerlikaya, birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

TRAFFİK GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ BİR SORUN

Trafik kazalarının toplumsal güvenlikle bağlantısına değinen Yerlikaya, “İçişleri Bakanlığı olarak terörle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla mücadele en önemli sorumluluğumuz. Ancak trafik güvenliğini sağlamak da birincil görevlerimiz arasında” ifadelerini kullandı. Ülke genelinde 2024 yılında trafik kazalarında 6,351 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Yerlikaya, bu kaybın her gün 17,4 insanı etkilediğini belirtti. “Her gün içimizden birileri, evlat acısıyla yanıp tutuşuyor” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

KAZALAR, TOPLUMSAL BİR SORUNDUR

Yerlikaya, trafik güvenliğinin çok yönlü bir yaklaşım gerektirdiğini söyleyerek, “Trafik yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu bir alan” dedi. Trafikteki aşırı hızın can kaybına yol açabileceğine dikkat çekerek, “Bu zorbalar için toleransımız sıfırdır” diye ekledi.

ARTVİN’DE ORGANİZE SUÇLA MÜCADELE

Artvin’deki organize suç örgütleriyle olan mücadelelerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, “Bu kabine döneminde, düzenlediğimiz operasyonlar sonucu 6 organize suç örgütü çökerttik; 70 şahıs da tutuklandı” dedi. Güvenliğin sağlanması adına her türlü suçla etkin mücadele ettiklerini ifade etti.

GÜÇLÜ BİR STRATEJİYLE İÇ GÜVENLİK

Artvin’deki hırsızlık suçlarının son iki yılda yüzde 80 oranında düştüğünü aktaran Yerlikaya, “İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin personelimiz ve güçlü kurumsal kapasitemizle güvenliği, yeni nesil teknolojilerle bütünleştiriyoruz” diye konuştu. “Artvin’in huzuru, Türkiye’nin huzurudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ hedefine kararlılıkla ilerliyoruz” ifadeleriyle bitirdi.