Bakan Yerlikaya, Kadına Şiddeti Kınadı

OLAYIN DETAYLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Ankara’da bir kadına yönelik darp olayının faillerinin yakalandığını açıkladı. S.Ç. adlı kadın yaya, karşıya geçmeye çalıştığı sırada araçtan inen A.A. (45) ve oğlu B.C.A. (30) tarafından saldırıya uğradı. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “9 Eylül 2025 Salı günü (dün) Ankara’da Strazburg Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın yaya, araçtan inen 2 şahıs tarafından darbedilmişti. Şahısların A.A. (45) ve B.C.A. (30) adlı, baba-oğul oldukları tespit edilmiş ve şahıslar yakalanmıştır” dedi.

ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE

Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’nın göreve başladıkları günden itibaren trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi konusunda önemli çabalar harcadıklarını belirtti. Darbe anını içeren videonun birkaç saniyelik bir olay olduğunu ifade eden Yerlikaya, “Trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla ne medeniyet değerlerimizle ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.