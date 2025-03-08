Bakan Yerlikaya Kars’ta Kadınlarla İftarda Buluştu

İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Karslı kadınlarla bir araya geldiği iftar yemeğinde önemli mesajlar verdi. Kars Polis Evinde düzenlenen iftar yemeğine Bakan Yerlikaya’nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Ramazan Seçilmiş, Vali Ziya Polat, Kars Milletvekili Adem Çalkın ve çok sayıda kadın katıldı.

KADINLARIN DEĞERİ VURGULANDI

Konuşmasında Yerlikaya, “Rahmet ve mağfiret ayı Mübarek Ramazan’da; Yüce Rabbimden, tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin ve hayırların kabul ve makbul olmasını niyaz ediyorum” sözleriyle başladı. Ebu’l Hasan Harakani Hazretleri’nin sözlerine atıfta bulunan Bakan, “Gönüller Sultanı diyordu ki: Her kim bu dergaha gelirse ekmeğini verin; dinini ve inancını sormayın” şeklinde sözlerine devam etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün önemine değinerek, “Kadınlar aziz vatan toprağını, vefakarlıklarıyla, emeğiyle ve şefkatiyle anavatan yapan en kıymetlilerimizdir” dedi.

ANNELERİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yerlikaya, “Bizim Cumhuriyetimiz; kundaktaki yavrusunu sırtına bağlayarak cepheye mermi taşıyan kadınların omuzlarında kuruldu” diyerek kadınların milli mücadelenin ön cephelerindeki yerini vurguladı. Anadolu kadınlarının cesaretinin destanını yazdığına dikkat çeken Bakan, “Nice şehit annelerimiz, nice gazi annelerimiz var bizim” diye belirtti. Kadınların toplumun temel taşı olduğunu ve zorluklara karşı dimdik durarak güçlü bir irade sergilediğini söyledi.

KADIN GİRİŞİMCİLER ÖNE ÇIKIYOR

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı’nın kadınların önemiyle ilgili ifadelerini hatırlatarak, “Güçlü kadınlar kenti Kars da, her alanda üretmeye devam ediyor” dedi. Kadın girişimciliğine örnek olarak Boğatepe köyünde yaşayan Zümran Ömür’ü göstererek, “Kendi hikayesini yazdı. Peynir Müzesini kurdu, köyünü turizme kazandırdı” ifadelerini kullandı. Kadınların imkansız kelimesinin lügatında yer almadığını bir kez daha ispatladığını belirtti.

İftar yemeği dualarla sona erdi.