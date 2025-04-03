Bakan Yerlikaya: Kazalarda 13 Kişi Hayatını Kaybetti

TRAFİK KAZALARINDA CAN KAYBI ARTIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı duyuruda Ramazan Bayramı tatilinin 5. gününde meydana gelen 583 trafik kazasında 13 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 959 vatandaşın yaralandığını açıkladı. “13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.” şeklinde ifadeler kullandı.

KAYBOLAN HAYATLARIN SAYISI ARTMAKTA

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 5 gününde yaşanan kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47’ye ulaştı, 5 bin 743 vatandaş ise yaralandı. Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında şu bilgileri iletti: “9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor.” 2 Nisan 2025 Çarşamba günü, trafik ekipleri tarafından 535.044 aracın denetlendiği belirtilirken, 20.782 araca hız ve radar işlemleri uygulandı, 36.258 araca ise diğer işlemler yapıldığı ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, denetimlerin sadece işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek amacıyla yapıldığını vurguladı. “Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.