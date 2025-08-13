Bakan Yerlikaya, Muş’ta Toplantı Yaptı

MUŞ’TA ‘TÜRKİYE’NİN HUZURU TOPLANTISI’ DÜZENLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muş’ta gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’nda, “Terörsüz Türkiye’yle Fitne odaklarının nefesi kesildi. Artık terörsüz bir Türkiye’nin eşiğindeyiz” diye belirtti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ile birlikte Muş’a gelen Yerlikaya, burada Valiliği ziyaret etti ve Vali Avni Çakır’dan kentteki çalışmalara dair bilgi aldı. Daha sonra Muş Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya başkanlık yapan Yerlikaya, Muş’un Anadolu’nun kapısı olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, suç oranlarında Türkiye ortalamasının üzerinde başarı sağlamış Muş’taki istatistikleri paylaştı.

ANADOLU’NUN GİRİŞ KAPISI: MUŞ

Yerlikaya, “Muş, Anadolu’nun giriş kapısıdır. Bu kapı, kardeşliğimizin, birliğimizin ve dirliğimizin mühürlendiği yerdir. Bugün bu mühür, büyük ve güçlü Türkiye’nin temeli” ifadesini kullandı. Kimsenin bu kapıyı kırıp birliği bozmaya cesaret edemeyeceğini sözlerine ekleyen Bakan, bu toprakların Türk ve Kürt gözetmeksizin, bin yıldır farklılıklara ev sahipliği yapan bir kardeşlik diyarı olduğunu aktardı. Geçmişte elde edilen birlikteliklerin önemine değinen Yerlikaya, fitne odaklarının kirli hesaplarının daima karşılarında olduğunu belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE Hedefİ

Yerlikaya, ‘Terörsüz Türkiye’ konusunu da ele alarak, “Artık terörsüz bir Türkiye’nin eşiğindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, aziz milletimizin iradesi ile bu konudaki kararlılığımızı ilan ettik” dedi. Ayrıca, bu sürecin kahraman şehitler ve gazilerle mümkün olduğunu ifade eden Yerlikaya, “Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehit kanıyla sulanmış bu toprakları korumak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek, bizim boynumuzun borcudur” diye ekledi.

SUÇLA MÜCADELEDE YENİ VERİLER

Yasa dışı bahis konusundaki çalışmalarını paylaşan Yerlikaya, “Bu kabine dönemimizde; bin 164 operasyon gerçekleştirdik. 2 bin 400 şahıs tutuklandı” ifadesini kullandı. Ayrıca, siber suçlarla mücadele içinde 288 bin 501 suç unsuru hesap tespit edildiğini belirtti. Muş’un huzur ve güvenliği için suçla mücadeledeki verileri de paylaşan Bakan, kişilere karşı işlenen suçları yüzde 15 azaltmayı başardıklarını ve uyuşturucu ile mücadelede önemli başarılar elde ettiklerini aktardı.

MUŞ’UN GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ HEDİYELER

Yerlikaya son olarak, Muş’ta yapılan güvenlik toplantısında asayiş verilerini paylaştı. Valilik, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığını bu başarılarından dolayı tebrik eden Bakan, Türkiye ortalamasının üzerinde başarı sağladıklarını söyledi. Toplantı sonrası, AK Parti İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Yerlikaya, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.