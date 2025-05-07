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Bakan Yerlikaya, Oğuz ile buluştu

BIRARAYA GELME ANISINA DAİR AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya geldi. Görüşme, bakanlığın yetkilileri ile birlikte gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Bakan ile bakanlıklarımız arasındaki iş birliği konularını ele aldık” şeklinde bir açıklama yaptı.

İŞ BİRLİĞİ KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Yerlikaya, Dursun Oğuz ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Bu görüşme, iki bakanlık arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla yapıldı. Bakanlar, güvenlik ve içişleri alanında iş birliğini değerlendirdi.

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