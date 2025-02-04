Bakan Yerlikaya: Otel Yangını İncelemesi Tamamlandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 21 Ocak Salı günü Kartalkaya’da gerçekleşen otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Yangının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından hemen 2 mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyuran Yerlikaya, inceleme çalışmalarının hızla başladığını aktardı.

MÜFETTİŞ RAPORLARI

Bakan Yerlikaya, “Müfettişlerimiz, Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti” ifadesini kullandı. Ayrıca, Bolu Valiliği’nin müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiğini belirtti.

Yerliyaka, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler” şeklinde konuştu. Son olarak, yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için bir kez daha Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.