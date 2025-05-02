Bakan Yerlikaya: Polisimize Saldırı Tehdit

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kadın polise yönelik araçla yapılan saldırıya dair önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, “Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir” dedi.

HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, “Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır” ifadelerini kullandı. Bu tür eylemlerin kabul edilemeyeceğine dikkat çekti.