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Bakan Yerlikaya, Provokatif Paylaşımcıyı Tutukladı

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN ÖNEMLİ OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘saldırgan S.T.’ adıyla açılan sahte sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesi hakkında provokatif paylaşımlar yapan M.A. isimli şüphelinin Trabzon’da tutuklandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit edilmiştir.” şeklinde ifade etti.

KOORDİNELİ ÇALIŞMALARLA TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİ

Bakan, “Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.” şeklinde bilgi vererek, güvenlik güçlerinin siber suçlarla mücadeledeki kararlılığını vurguladı. Bu olay, siber suçlara karşı verilen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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