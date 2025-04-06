Bakan Yerlikaya: “Ramazan Bayramı’nda Trafik Denetimleri Sürüyor” Ankara – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde polis ve jandarma ekiplerinin hız denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü açıkladı

RAMAZAN BAYRAMINDA HIZ DENETİMLERİ ARTIRILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin gündüz 1.271, gece ise 601 radar ile hız denetimlerini sürdürdüğünü açıkladı.

YERLİKAYA: “HIZ ARTIŞI KAZA RİSKİNİ YÜKSELTİYOR”

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerimiz, gündüz 1.271, gece ise 601 radarla hız denetimlerini sürdürüyor. Unutmayalım, ortalama hızdaki yalnızca yüzde 1’lik artış, ölümlü kaza riskini yüzde 4 oranında artırıyor.” dedi.

ELEKTRONİK DENETİM SİSTEMLERİ AKTİF ŞEKİLDE KULLANILIYOR

Yerlikaya, trafik kazalarının en önemli nedenlerinden biri olan aşırı hızın önüne geçmek için mobil radar araçları ve elektronik denetleme sistemlerinin gece gündüz kullanıldığını belirtti.

VATANDAŞLARA TRAFİK KURALLARINA UYMA ÇAĞRISI

Bakan Yerlikaya, “Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili dönüşünde de güven içinde yuvalarımıza kavuşalım. Sevdiklerimizin yüreklerine ateş düşmesin.” diyerek vatandaşları uyardı.