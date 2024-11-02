Bakan Yerlikaya: Ruhsatsız Silah Cezaları Artacak

Bakan Yerlikaya, Ordu Boztepe’deki bir otelde gerçekleştirdiği güvenlik toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyerek önemli bilgiler verdi. Toplantıda, Ordu ilinin 2024 yılına ilişkin verilerini aktaran Bakan Yerlikaya, “Bu yılın ilk 10 ayında kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta, yüzde 7,5 azalma var, ama aydınlatma oranlarımız yüzde 99,8 seviyesine ulaştı. Öncelikle itiraf etmek istiyorum ki, Türkiye ortalaması yüzde 3,5 iken, Ordu’da bu oran yüzde 7,5. Türkiye genelinde aydınlatma oranı yüzde 97,8, Ordu’da ise 2 puan daha yüksek olarak yüzde 99,8. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta ise, bu yılın ilk 10 ayında Türkiye ortalaması yüzde 30 azalmışken, Ordu’da yüzde 41,2 azalma kaydedildi. Aydınlatma oranı Türkiye’de yüzde 81, Ordu’da ise yüzde 85,2’dir,” şeklinde açıklamalarda bulundu.

YAKALAMA RAKAMLARI VE SİLAH OPERASYONLARI

Ordu’daki yakalama istatistiklerini paylaşan Bakan Yerlikaya, “606’sı emniyet, 596’sı jandarma tarafından olmak üzere toplam bu 10 aylık süreçte bin 202 hapis yakalama gerçekleştirilmiştir. Ruhsatsız silahlarla ilgili bu dönem içerisinde 842 silah ele geçirilmiş ve 973 kişi hakkında işlem yapılmıştır,” ifadelerini kullandı.

RUHSATSIZ SİLAHLARLA İLGİLİ TEDBİRLER

Bakan Yerlikaya, ruhsatsız silahlar hakkında alınacak önlemlerle ilgili de bilgi vererek, “Ruhsatsız silahlarla ilgili cezaların çok daha yukarıya çıkacağını belirtmek istiyorum,” dedi.