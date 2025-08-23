Bakan Yerlikaya, Şehit Doğan’ı Ziyaret Etti

ZİYARETİ UYGULAYAN İÇİŞLERİ BAKANI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari’de görev yaparken şehit düşen Ahmet Doğan’ın Denizli’de bulunan baba ocağını ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, ziyareti hakkında sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

DUALAR VE MESAJLAR

Bakan Yerlikaya, “Hakkari Özel Harekat Polisi olarak görev yapmakta iken şehit olan Ahmet Doğan’ın Denizli’deki baba ocağını ziyaret ettik. Babası Ahmet Bey, annesi Sündüs Hanım ve ailesiyle birlikte şehidimiz için dualar ettik. Ziyarette Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Terörsüz Türkiye’ mektubunu ailemize okuyarak takdim ettim” şeklinde ifade etti.

ŞEHİT VE GAZİLERİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubunda bahsettiği, “Bugün semalarımızda Ezan-ı Muhammediler huşu ile yankılanıyorsa, ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa, bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir” kısmını hatırlatan Yerlikaya, “Bizlere bu toprakları vatan kılan şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak. Şehidimizin makamı ali olsun” diyerek düşüncelerini paylaştı.

