Bakan Yerlikaya, Siber Güvenlik Tatbikatı’na Katıldı

SİBER GÜVENLİK ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber devriyelerle tespit edilen suç unsurlarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüğünü söyledi. “Bu kabine döneminde 260 bin 250 suç unsuru içeren hesap tespit ettik. Ödeme sistemleri, çevrim içi yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 5 bin 623 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucunda 8 bin 633 kişi tutuklandı” dedi. Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki ‘PARS-2025 Siber Güvenlik Tatbikatı’na katıldı. Tatbikatta, Yerlikaya’nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile Jandarma teşkilatı mensupları bulunuyordu.

Bakan Yerlikaya, siber güvenliğin artık ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı. “Siber güvenlik; klavye başında sinsice bekleyen yeni nesil düşmanlara karşı milletimizin dijital bağımsızlığının kalesi, devletimizin dijital egemenliğinin muhafızı olmuştur” şeklinde konuştu. Günümüz dijital çağında, siber saldırıların hızının arttığını belirten Yerlikaya, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla siber suçların küresel bir sorun olma potansiyeli taşıdığını ifade etti.

TEHDİTLERİ ANALİZ EDİYORUZ

Dünya genelinde 5,5 milyar insanın çevrim içi olduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya, “Bu, dünya nüfusunun yarısının siber suç mağduru olma riskiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Siber tehditler, hem operasyonel açıdan hem de ulusal güvenlik, kamu güvenliği ve kişisel verilerin korunması açısından ciddi tehlikeleri beraberinde getiriyor” dedi. Siber saldırganların çeşitli zararlı yazılımlar yaydığını ve oltalama, dağıtık hizmet dışı bırakma saldırıları gibi tehditlerin arttığını belirterek, “Siber güvenlik stratejisi kapsamında siber savunma kapasitesinin artırılması gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

TATBİKATLARLA GÜÇLENİYORUZ

Bakan Yerlikaya, siber direncin artırılması adına kararlı çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, “Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından 16-20 Haziran 2025 tarihlerinde planlanan Siber Güvenlik Tatbikatı da bunlardan biridir. Tatbikatı 6 senaryo temelinde ele aldık. Bu senaryolar; oltama saldırısı, fidye zararlı yazılım saldırısı, USB yoluyla zararlı yazılım saldırısı, dağıtık hizmet dışı bırakma saldırısı, mobil cihaz yönetimi yetenek testi ve sosyal mühendislik saldırıları şeklindedir. Bu senaryolar ile mevcut savunma yeteneğimizi teste tabi tuttuk” dedi.

DİJİTAL ALTYAPI GÜÇLENİYOR

Bakan Yerlikaya, siber alan operasyonlarının önemine değinerek, “Ülkemiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Küresel Siber Güvenlik Endeksi’ne göre, 194 ülke arasında değerlendirme sürecinde tüm kriterlerden tam puan alarak rol model ülke listesine girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi, insan kaynaklarımızı dijital yetkinliklerle donatıyor, yerli ve milli siber güvenlik uygulamalarıyla altyapımızı güçlendiriyoruz. Tespit edilen suç unsurlarına yönelik operasyonlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Kabine dönemimizde 260 bin 250 suç unsuru içeren hesap tespit ettik, 5 bin 623 operasyon gerçekleştirdik ve 8 bin 633 şahıs tutuklandı. Bu süreçte ayrıca 23 bin 436 sosyal medya hesabı ve 121 bin 318 URL erişime engellendi” ifadesini kullandı.