Bakan Yerlikaya: Sokakları Provokasyona Açık Değiliz

AÇIKLAMALARDA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan bir kararın önemine dikkat çekiyor. Yerlikaya, “İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır. Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırması üzerine açıklama yaptı. Özel, “Tarihi bir yanılgı içindesiniz, mahcup olacaksınız, bu hatadan dönün, Mustafa Kemal’in partisinin üyelerine yakışan şekilde davranın, son uyarımdır.” ifadelerini kullandı. Bu gelişmeler, siyasi arenada yer alan tartışmaların artmasına yol açıyor.