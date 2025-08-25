Bakan Yerlikaya, Şüpheliyi Açıkladı

Haberler

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kur’an-ı Kerim’e hakaretler içeren tutum sergileyen ve öz kızına cinsel tacizde bulunduğunu kabul eden şüphelinin yakalandığını bildirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır” ifadesini kullandı.

SÜREÇ BAŞLATILDI

Yerlikaya, “Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır” şeklinde açıklamada bulundu.

TOPLUM GÜVENLİĞİ SINIFLARI

Bakan, “Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz” diyerek halkın güvenliğine yönelik kararlılığını dile getirdi.

Çeşme’de İnşaatta Ceset Bulundu

Çeşme'deki inşaat alanında bir konteynerde bulunan 60 yaşındaki işçinin cesedi bulundu. Olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Başakşehir Fk, Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda Universitatea Craiova ile oynayacağı rövanş maçı öncesi antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan denetiminde çalışmalara devam ediliyor.

