Bakan Yerlikaya, Şüpheliyi Açıkladı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kur’an-ı Kerim’e hakaretler içeren tutum sergileyen ve öz kızına cinsel tacizde bulunduğunu kabul eden şüphelinin yakalandığını bildirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır” ifadesini kullandı.

SÜREÇ BAŞLATILDI

Yerlikaya, “Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır” şeklinde açıklamada bulundu.

TOPLUM GÜVENLİĞİ SINIFLARI

Bakan, “Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz” diyerek halkın güvenliğine yönelik kararlılığını dile getirdi.