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Bakan Yerlikaya, Şüpheliyi Tutuklattı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesi hakkında provoke edici paylaşımlar yapan şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, sahte bir sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif içerikler üreten M.A. ismindeki şüphelinin tespit edildiğini bildirdi.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Yerlikaya, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile eşgüdümlü olarak gerçekleştirilen operasyon sonucunda M.A. isimli şüphelinin gözaltına alındığını ve Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını açıkladı. Bu gelişme, sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların önüne geçmek ve toplumsal huzuru sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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