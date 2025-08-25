Bakan Yerlikaya, Şüpheliyi Yakaladıklarını Duyurdu

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kur’an-ı Kerim’e hakaret eden ve öz kızına cinsel tacizde bulunduğunu kabul eden bir şahsın yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır.” ifadelerini kullandı.

İNCELEME VE YAKALAMA SÜRECİ

Yerlikaya, “Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır.” şeklinde açıklama yaptı. Bakan, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit edenlerle mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.