Bakan Yerlikaya, Suriyeli Dönüş Sayısını Açıkladı

GÜVENLİK TOPLANTISINDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya’da düzenlenen güvenlik toplantısı sonrası önemli bilgiler paylaştı. Bakan Yerlikaya, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından, 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü olarak ülkeye dönen Suriyelilerin sayısının 450 bin 169’a ulaştığını ifade etti. Böylelikle, toplamda Türkiye’ye gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 190 bin 172 olarak kaydedildi. Yerlikaya, Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin toplam sayısının ise Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyon 506 bin 740’a düştüğünü belirtti.

GÖÇ YÖNETİMİNE VURGU

Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin “Ülkemiz göç yönetimini Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır” açıklamasında bulundu. 2011 yılında Esad’ın zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin her zaman desteklendiğini vurguladı. Yerlikaya, Suriyeli kardeşlerin ülkelerine dönmeleri konusundaki taleplerin 8 Aralık 2024 sonrası arttığını kaydetti.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ SÜREÇLERİ

Bakan, “Bu süreçte ülkemiz Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam etti, etmeye de devam ediyor” sözleriyle Türk hükümetinin Suriyeli mültecilere sağladığı destek ve yardımları vurguladı. 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana, düzenli ve güvenli bir şekilde geri dönen Suriyelilerin sayısının 450 bin 169 olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, toplam gönüllü geri dönüşlerin bir milyonu geçtiğine dikkat çekti. 2022 yılında ülkemizde geçici koruma altında yaşayan Suriyelilerin sayısının 3 milyon 535 bin 898 olduğunu, bu sayının Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyon 506 bin 740’a düştüğünü belirterek, gönüllü geri dönüşlerin azami titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Suriye’nin istikrar kazanmasıyla birlikte bu sayının artmasının beklendiğini sözlerine ekledi.