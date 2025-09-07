Bakan Yerlikaya, Suriyeli Dönüş Sayısını Açıkladı

BAKAN YERLİKAYA’NIN AÇIKLAMALARI

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yönelik gönüllü geri dönüş sürecindeki tutumunu vurguladı ve bu konudaki son gelişmeleri paylaştı. Yerlikaya, dönmeyle ilgili güncel verileri açıkladı.

474 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Bakan Yerlikaya, “8 Aralık 2024 sonrasında Suriye’de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı” diyerek, “8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı” ifadelerini kullandı. Ülkemiz, göç yönetimini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği altında sürdürmekte ve bu alandaki tarihi deneyim ve insani yaklaşım ile dünya için örnek bir model oluşturmakta. Yerlikaya, Suriyeli kardeşlerin gönüllü geri dönüş işlemlerinin Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü ekledi.