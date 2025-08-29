Bakan Yerlikaya, Suriyeli Geri Dönüşleri Vurguladı

SURİYELİLERİN GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLERİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Suriye’den gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yaparak ülkesine dönen Suriyeli bireylerin sayısının 450 bin 169’a ulaştığını açıkladı. Yerlikaya, daha önce toplamda geri dönüş yapan Suriyeli sayısının ise 1 milyon 190 bin 172 olduğunu ifade etti. Bu açıklama, Kütahya’da gerçekleştirilen “Türkiye’nin Huzuru Toplantısı” sonrası yapıldı. Yerlikaya, Kütahya’nın sadece sanatı ve doğasıyla değil, aynı zamanda Dumlupınar Zaferi ile Türk milletinin bağımsızlık iradesinin kazandığı topraklar olduğunu belirtti.

HUZUR VE GÜVENLİK ANLAYIŞI

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı olarak çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. “İnsanı merkeze alan, demokratik değerlerle, hak ve özgürlüklerle uyumlu, hukukun üstünlüğünü esas alan bir güvenlik anlayışı inşa ediyoruz.” diyen Yerlikaya, mevcut tehditlerin değişmesine rağmen, suç ve suistimalleri önlemek için veriye dayalı güvenlik politikalarının uygulanmaya devam edildiğini dile getirdi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

30 Ağustos’un sadece bir askeri zafer olmadığını, aynı zamanda millet olma bilincinin yüceltilmesi için önemli bir tarih olduğunu belirten Yerlikaya, “Bugün suç ve suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadele, tam da bu bilinçle sürdürülüyor.” diyerek terörsüz Türkiye hedefini vurguladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı anısına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anılarak onların hatırasına saygı duruşunda bulunulduğunu belirtti.

KÜTAHYA’DA GÜVENLİK FAALİYETLERİ

Kütahya’da yürütülen güvenlik faaliyetlerine dair bilgiler veren Yerlikaya, kişilere karşı işlenen suçların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 azaldığını duyurdu. Özellikle aydınlatma oranının geçen yılın yüzde 98,8’inden bu yıl yüzde 100’e yükseldiğini söyledi. Ayrıca, Kütahya’da 4 organize suç çetesinin çökertildiği ve 30 kişinin tutuklandığı bilgisiniyletti. Uyuşturucuyla mücadelede de 82 bin 176 kişinin bu kabine döneminde tutuklandığını ifade etti.

YAKA KAMERASI UYGULAMASI

Yerlikaya, devriye ekiplerinde kullanılan 15 bin yaka kamerasının, Türkiye genelinde alınan güvenlik önlemleri arasında yer aldığını belirtti. Yılın başından itibaren 81 ilde ve 922 ilçede asayiş önleyici ekiplerin çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. Kütahya’daki program kapsamında yerel yönetimleri ve esnafı ziyaret eden Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü güvenlik önlemlerine ilişkin duyGUlar vermeye de devam etti.