Bakan Yerlikaya, TCSG Umut’u Ziyaret Etti

ZİYARET VE MÜRETTEBATLA BULUŞMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris’teki Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı ziyaret etti ve TCSG Umut Gemisi’ndeki mürettebatla bir araya geldi. Bu önemli buluşma, güvenlik güçlerinin denizlerdeki görevlerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Ziyaretin ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Yerlikaya, “Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı TCSG Umut Gemimizle Mavi Vatan’ımızdaydık. Kara Vatan’da ve Siber Vatan’da olduğu gibi kahraman leventlerimiz Mavi Vatan’ımızın her noktasında görevlerini canla başla yerine getiriyorlar” dedi. Bu açıklama, Türk sahil güvenliğinin denizlerdeki varlığını ve etkinliğini vurguladı.