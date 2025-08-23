Bakan Yerlikaya, Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

ALİ YERLİKAYA’DAN TARİHİ AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tarihi bir dönüm noktasında olunduğunu ifade ederek, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Terörsüz bir Türkiye’ye, terörsüz bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi. Bakan Yerlikaya, Artvin ziyaretinde, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Artvin Valisi Turan Ergün ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik’in katıldığı ‘Huzur ve Güvenlik Toplantısı’na katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak en temel görevlerinin ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. “Vatandaşlarımız huzur ve güven içinde olmalı ki; ülkemizi daha güçlü ve müreffeh kılabilelim. Huzuru ve güvenliği sağlayalım ki; 86 milyon hep birlikte birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayabilelim.” diye ekledi.

TERÖRÜN ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ülkede yıllarca terörün sadece hayatları değil, milletin birliğini de hedef aldığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Baskıyı, şiddeti ve zulmü reva gördü. Üretime, altyapıya, milletimizin refahını artıracak yatırımlara harcanabilecek kaynakların israfına yol açtı. Ama tüm bu acı dolu günler inşallah artık geride kaldı.” şeklinde konuştu. “Artık kardeşliğimizi büyüttüğümüz yeni bir döneme girdik.” diyerek tarihi bir noktanın altını çizdi.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE VURGULADI

İçişleri Bakanı, 2024 yılında trafikte kaybedilen yaşam sayısına dikkat çekerek, “Ülkemizde maalesef 2024 yılında 6 bin 351 canımızı yitirdik. Bu her gün 17.4 insanımızı trafik kazalarında kaybettiğimiz anlamına geliyor.” ifadesini kullandı. Bakan Yerlikaya, trafik kazalarının sadece bireysel bir sorun değil, toplumun ortak sorunu olduğunu belirtti. Ayrıca, “Trafikte aşırı hızla kazanacağınız 2 dakika, size bir şey kazandırmaz ama o hız, bir ailenin hayatını karartabilir.” dedi.

ARTVİN’DE SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Bakan Ali Yerlikaya, Artvin’deki suç oranlarındaki düşüşü paylaştı. Artvin’de evden hırsızlık olay sayısının son iki yılda yaklaşık yüzde 80 azaldığını belirten Yerlikaya, “Artvin’de evden hırsızlık suçu olay sayısı; 2022’de 87 idi. 2023’te 49’a, 2024’te ise 18’e düştü.” dedi. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli sonuçlar alındığını ifade ederek, toplamda 593 kg uyuşturucunun ele geçirildiğini, 32 şahsın tutuklandığını söyledi.

Toplantının ardından Bakan Ali Yerlikaya, Artvin Valiliği’ne geçti.