Bakan Yerlikaya, Terörsüz Türkiye’yi vurguladı

İÇİŞLERİ BAKANI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FESİH KARARINI DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmiştir. Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın bir zaferidir” diye belirtti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK’nın fesih kararıyla ilgili olarak bir video paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A VE MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’YE VURGU YAPILDI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşuyla terörsüz Türkiye’de önemli bir evre gerçekleşmiştir. Terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmiştir” dedi. İçişleri Bakanı, terörsüz bir ülkenin sağlanmasının bir başarı olduğunu vurguladı ve “Bu zaferin sahibi milletimizdir. Teminatı, birliğimizdir” sözlerini kullandı.

ŞEHİTLERE VE GAZİLERE ŞÜKRAN

Bakan, tarihi buluşmanın arkasında olanlara, “Bu tarihi sürece destek veren dualarıyla, cesaretleriyle, vakarlarıyla kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum” diyerek teşekkür etti. Ayrıca, vatanları için hayatını kaybeden şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti. Kahraman gazilere de şükranlarını sunduğunu ifade eden Yerlikaya, şehit ailelerine olan derin hürmetini dile getirdi.