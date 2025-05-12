Bakan Yerlikaya: “Terörsüz Türkiye, Zaferdir.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE BARİŞA İNANÇ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK’nın feshedilmesiyle ilgili bir video paylaştı. Bakan Yerlikaya, “Terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmiştir. Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın bir zaferidir” açıklamasında bulundu. Video paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşunu da vurguladı.

ZAFERİN SAHİBİ MİLLETİMİZDİR

Yerlikaya, “Terörsüz Türkiye’de önemli bir evre gerçekleşmiştir” diyerek, bu zaferin gerçek sahibinin millet olduğunu belirtti. Birliğin, bu tarihi sürecin temeli olduğunu söyleyerek, destek veren herkese teşekkür etti. Ayrıca, bu süreçte dualarıyla, cesaretleriyle ve vakarlarıyla katkı sağlayanlara minnettarlığını ifade etti.

ŞEHİT VE GAZİLERE SAYGI

Bakan Yerlikaya, vatan uğruna canını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek, “Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ailelerimizi derin bir hürmetle yad ediyorum” şeklinde duygularını ifade etti.