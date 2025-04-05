Bakan Yerlikaya: “Trafikte Mesafeye Dikkat Edelim” Ankara – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yoğun Trafikte Takip Mesafesini Koruyalım” Dedi

BAKAN YERLİKAYA’DAN TRAFİK UYARISI: TAKİP MESAFESİNE DİKKAT

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili sonrası memleketlerinden dönen vatandaşlar için trafik güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sürücülerin trafikte daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

ARKADAN ÇARPMALARIN BAŞLICA NEDENİ: YAKIN TAKİP VE TELEFON KULLANIMI

Bakan Yerlikaya, “Bayram tatilinin ilk 7 gününde arkadan çarpma kazalarının en önemli sebeplerinden olan yakın takip ve cep telefonu kullanımı nedeniyle trafik kuralını ihlal eden 16 bin 607 sürücüye işlem yapıldı” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, bu tür ihlallerin sadece maddi hasarla sonuçlanmadığını, aynı zamanda ölümcül kazalara da yol açabileceğine dikkat çekti.

TRAFİKTE TELEFON KULLANIMI KESİNLİKLE YASAK

“Trafikte takip mesafemizi koruyalım” çağrısında bulunan Yerlikaya, “Seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmek ve yakın takip, arkadan çarpma kazalarının en önemli sebeplerindendir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 73’üncü maddesi gereğince direksiyon başında telefon kullanmak kesinlikle yasaktır” dedi.

YOĞUN TRAFİKTE ANİ DURUŞLARA DİKKAT

Bakan Yerlikaya, özellikle yoğun trafikte ve ani duruşların yaşanabileceği alanlarda takip mesafesinin korunmasının hayati önem taşıdığını belirterek, “Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım” uyarısında bulundu.