Bakan Yerlikaya, Üç Kişiyi Kurtardı

TEKNENİN BATMA TEHLİKESİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir Karaburun’da gerçekleşen bir olayda, batan bir teknede bulunan 3 kişinin başarıyla kurtarıldığını açıkladı. Bakan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “8 Ağustos 2025 Cuma gecesi, İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, içerisinde 3 vatandaşımızın bulunduğu gezi teknesinin su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisinin alınması üzerine 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik Botu derhal olay yerine sevk edildi” ifadelerine yer verdi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI

Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, deniz yüzeyinde tespit edilen 3 vatandaşın, sağlık durumlarının iyi olduğu ve bilincinin açık şekilde olduğu vurgulandı. Kurtarılan bu kişiler, Sahil Güvenlik Botu’na alındıktan sonra, Çeşme Sahil Güvenlik İskelesi’nde 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Bakan Yerlikaya, kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teşekkür ederek, “Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun” dedi.