Bakan Yerlikaya, Üç Suçlunun İadesini Açıkladı

SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELERİ RUSYA’DAN GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Demirözler’ organize suç örgütünün elebaşının da içinde yer aldığı, kırmızı bültenle aranan 3 suçlunun Rusya’dan Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, firari suçluların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen operasyonu sosyal medya üzerinden duyurdu.

ÜÇ SUÇLU YAKALANDI

Açıklamalara göre, ‘Demirözler’ suç örgütünün elebaşı U.D., ‘Suç örgütü kurmak’, ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten yaralama’ gibi toplam 53 suçla aranırken, E.Y.’nin yönettiği başka bir suç örgütünün üyesi olan M.S. ise ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından aranan bir şahıs. Ayrıca, M.S. ‘Çocuğu kasten öldürme’ suçundan da kırmızı bültenle aranıyordu. Suçluların Türkiye’ye iadesi süreci gerçekleşti ve operasyon başarıyla tamamlandı.