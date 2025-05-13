Bakan Yerlikaya, Uyuşturucu Operasyonlarını Duyurdu

uyuşturucu OPERASYONLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari ve Van’da gerçekleştirilen jandarma operasyonlarında, toplamda 145 kilo metamfetamin, 143 kilo eroin ve 51 kilo skunk ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari’de Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın iş birliği ile bir çalışma başlatıldığı bildirildi. Bu doğrultuda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu arama köpeğiyle bir evde düzenlenen operasyonda; 143 kilo eroin, 25 kilo metamfetamin ve 21 kilo skunk olmak üzere toplamda 189 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

VAN’DA YAPILAN OPERASYONLAR

Van’da ise Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesiyle bir çalışma gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 120 kilo metamfetamin ve 30 kilo skunk olmak üzere toplamda 150 kilo uyuşturucu elde edildi.

GENÇLERİ KORUMA MÜCADELESİ

Bakan Yerlikaya, Hakkari ve Van’da toplamda 339 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek, “Hakkari ve Van valimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılarımızı, il jandarma komutanlıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir” dedi.