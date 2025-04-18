Bakan Yerlikaya, Yakalanan Göçmenleri Duyurdu

DENETİMLERİN KAPSAMI VE RAKAMLAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile düzensiz göçe karşı gerçekleştirilen denetimlerde başarılı sonuçlar elde edildiğini açıkladı. Yapılan denetimler sonucunda, 9’unu yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 723 düzensiz göçmen yakalandı. Yerlikaya, bu denetimlerin Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonu altında, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütüldüğünü belirtti.

DENETİM FAALİYETLERİ

Bakan Yerlikaya, denetimlerde 26 bin 621 personelin görev aldığını ve toplamda 18 bin 650 yerin kontrol edildiğini kaydetti. Bu yerler arasında 4 bin 505 metruk bina, 7 bin 634 umuma açık alan, 475 terminal ve 6 bin 36 diğer yer bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, denetim sırasında 388 bin 809 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını açıkladı.

GÖÇMENLERİN GERİ GÖNDERİLMESİ

Yerlikaya, “Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı” dedi. Valiler, kaymakamlar ve denetimleri gerçekleştiren güvenlik güçleri ile Göç İdaresi Başkanlığı’nın personeline de teşekkür etti. Türkiye’nin göç yönetimi konusundaki yaklaşımına dikkat çeken Yerlikaya, “Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz” diye belirtti. Türkiye’nin hukuk ve medeniyet değerlerine saygılı, insan hakları konusunda hassasiyet gösteren bir göç yönetimi modeli sunduğunu vurguladı.