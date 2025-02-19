Bakan Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı Başvurusu

ÖCALAN İLE GÖRÜŞME TALEBİ DEĞERLENDİRİLECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin İmralı heyetinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunması durumunda, başvuruyu değerlendirip gerekli izinleri sağlayacaklarını belirtti. Bakan Tunç, AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. DEM Parti heyetinin daha önce İmralı Adası’nda Öcalan ile iki kez görüştüğünü hatırlatan Tunç, “Yeni bir başvuru söz konusu olursa, bunu da değerlendirip bu konudaki izni sağlarız.” şeklinde konuştu.

HSK SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Bakan Tunç, gazetecilerin menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturmayı sormaları üzerine, “Bunlar yargının gerçekleştirmiş olduğu soruşturmalar. Soruşturma kapsamı içerisinde verilen tutuklama kararları, tahliye kararları, itiraz üzerine verilen kararlar var. Yargı kendi mecrası içerisinde işler. İtiraz bir üst mahkemeye yapılır. Mevzuatımız çerçevesinde yargı kararlarını verir.” yanıtını verdi. Tunç, “Kendi mecrası içerisinde süreç devam eder. Yargının gerçekleştirmiş olduğu soruşturmalar bunlar, hep beraber süreci takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.