Bakan Yılmaz Tunç, eğitim yükümlülere hazırlandı

DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİ OKULLARI HAZIRLIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaz dönemi boyunca denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından okulların 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlandığını açıkladı. Bakan Tunç, “Yaz tatili boyunca 1534 eğitim yuvasının boya, tadilat, temizlik, bakım ve onarım işleri denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yapıldı.” şeklinde konuştu.

CEZA ADALETİNİN TEMELİ YENİDEN KAZANDIRMA

Bakan Tunç, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamalarda ceza adaletinin asıl amacının toplumu suçtan korumak ve suç işlenmesini engellemek olduğunu belirtti. “Suçlunun hem bir yaptırımla karşı karşıya kalması hem de onun yeniden topluma kazandırılması ceza adaletinin temelidir.” diyen Tunç, sosyal devletin gereği olarak hükümlülerin topluma kazandırılmasına önem verdiklerinin altını çizdi. Ayrıca, denetimli serbestlik sistemi kapsamındaki yükümlülerin kamu yararına işlerde görev alarak topluma uyum sağlamaları ve cezalarını infaz etmeleri gerektiğini belirtti.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GÜZEL OKULLAR

Bakan Tunç, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bilgiyle donatıldığı okullarımız, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlandı.” dedi ve “Ülkemiz genelindeki 1534 eğitim yuvasının boya, tadilat, temizlik, bakım ve onarım işleri denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yapıldı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Aydınlık yarınlarımız olan evlatlarımıza, daha da güzelleşen okullarında başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyorum.” şeklinde bir dilek de iletti.