Bakan Yılmaz Tunç’tan Anlamlı Veda

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari’deki ziyaret ve açılışların ardından Yüksekova’dan ayrılırken anlamlı bir sürprizle karşılaştı. Temaslarını tamamladıktan sonra Ankara’ya dönmek üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na geçen Bakan Tunç, burada Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği üyeleri tarafından uğurlandı.

Vatanımıza Sevdalıyız

Dernek Başkanı Sami Keskin, elindeki Türk bayrağını tutarak Bakan Tunç’a uzattı. Bayrağı öpen Bakan Yılmaz Tunç, ardından uçakla Yüksekova’dan ayrıldı. Başkan Sami Keskin, “Bakanımız bir takım ziyaretler için Yüksekova’ya geldi. Kendisine havalimanında bir sürpriz yaptık. Bizim için çok önemli olan, şehitlerimizin kanının renginden almış Türk bayrağımızla bakanımızı uğurladık. Allah devletimize zeval vermesin, bizler daima devletimizin yanındayız” şeklinde konuştu.