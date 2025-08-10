Bakan Yılmaz Tunç, Ulukaya’da gazetecilerle buluştu. Anayasa değişikliği ve yatırımları açıkladı. ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine dikkat çekti. Yargı reformu için 264 hedef belirledik. Aile hukuku sorunlarına çözüm geliştirilmekte. Arabuluculuk sistemini yaygınlaştırma çabası sürüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, baba ocağının bulunduğu, dünyaca ünlü şelaleye ev sahipliği yapan Ulukaya köyünde, Bartın ve Karabük’teki gazetecilerle bir araya geldi. Bölge ve Türkiye genelindeki yatırımlar hakkında kapsamlı bilgi veren Bakan Tunç, anayasa değişikliği ile ilgili olarak “Darbe anayasasını ne kadar vesayetçi ruhtan arındırsak da artık yamalı bohçaya dönmüş durumda” dedi. Anayasa üzerindeki değişikliklerin çok sayıda farklılık oluşturduğunu belirten Tunç, “Cumhuriyetimizin temeli olan bu yapıdan, sivil ve milletin temsilcilerince yazılan bir anayasa ile devam edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNE VURGU

Bakan Tunç, anayasadaki mevcut vesayetçi ruhun azaltılmasının yeterli olmadığını söyledi. “Bütün seçim beyannamelerinde anayasa vaadimiz var” diyen Tunç, Mecliste kurulan uzlaşma komisyonlarının önemli olduğunu, ancak başarıya ulaşılamadığını ifade etti. Tunç, “İnşallah önümüzdeki süreçte mecliste bir uzlaşma zemini sağlanır” diyerek, “Darbeciler tarafından yazılan bu anayasanın bir kenara bırakılması çok önemli bir husustur” şeklinde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Tunç, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin önemine de değinerek, “Bu süreç kalıcı olur. Temennimiz bu” ifadelerini kullandı. Teröre zemin hazırlayan unsurların ortadan kaldırıldığını belirten Tunç, “Bu noktaya gelinmesinin en önemli nedenleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve muhalefet partilerinin bu iradeye sahip çıkmasıdır” dedi. Terörün bir daha ortaya çıkmaması için her kesime önemli görevler düştüğünü belirten Tunç, sabote etmeye yönelik girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

YARGI REFORMUNA DEĞİŞİKLİKLER

Yargı reformu strateji belgesinin uygulanmasına geçildiğini belirten Tunç, “264 hedefin gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor” dedi. Adalet sisteminin güvenilir olmasının önemini vurgulayan Tunç, davaların kısa sürede tamamlanması ve yargıya güvenin tesis edilmesi için ciddi adımlar atıldığını, bunların bir reform paketinin daha Meclis gündemine taşınacağını ifade etti.

AİLE HUKUKU SORUNLARINA ÇÖZÜM

Aile hukuku konularında da çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Tunç, özellikle boşanma davalarının uzamasının kadınları mağdur ettiğini belirtti. “Aile yılına uygun olarak yürütülen reform paketi, boşanma sürecinin hızlandırılması için önemli” ifadelerini kullanan Tunç, bu konudaki yasal düzenlemelerin milletvekili takdirine sunulacağını vurguladı.

ARABULUCULUK SİSTEMİNE GİRİŞ

Arabuluculuk sisteminin önemli bir çözüm sunduğunu belirten Tunç, kira davalarındaki anlaşmaların yüzde 50 oranında başarı sağladığını ifade etti. Ortaklığın giderilmesi gibi davalarda arabuluculuğun zorunlu hale getirildiğini ve bu sistemin sağladığı avantajlara dikkat çekti.

NFAKA HUKUKU ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Nafaka konusuna da değinen Bakan Tunç, mağduriyetlerin önlenmesi adına alternatif düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Her dosyanın kendi koşullarında değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Tunç, hakkaniyete uygun bir çözüm bulunması amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ŞEHİT AİLELERİNE SAYGILARINI İFADE ETTİ

Bakan Tunç, Abdullah Öcalan ile ilgili serbest bırakılacağına dair iddialara karşılık olarak, “Şehit ailelerimizi rencide edecek bir adım atmadık, bundan sonra da atmayız” dedi. Şehit ailelerinin Terörsüz Türkiye’yi desteklediğini vurgulayan Tunç, bu sürecin milletin menfaatine uygun şekilde yürütüleceğini belirtti.

ADALLET MÜFREDATI ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Son olarak, adalet dersinin müfredatında yer alması yönünde bir çalışma olup olmadığı sorusuna cevap veren Tunç, “Adalet müfredatı seçmeli ders olarak var. Liselerde de olması lazım” şeklinde konuştu. Tunç, adaletin eğitim sistemine girmesi gerektiğini, bunun tamamen Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğu olduğunu vurguladı.