Bakan Yrd. Gürcan, Fırsatçılığa İzin Vermeyecek

DEPREM SONRASI FİYAT ARTISLARINA DİKKAT

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında taşınmaz ilan fiyatlarında artan haksız fiyat yükselişleri konusunda açıklamalarda bulundu. Gürcan, yaptığı paylaşımda, “Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz” dedi.

FIRSATÇILIĞA GEÇİT YOK

Fırsatçılığın kesinlikle engelleneceğini vurgulayan Gürcan, “Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemi her zamankinden daha fazladır. Bu hassas dönemde işletmelerimiz ile birlikte tüm vatandaşlarımızın toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem arz etmektedir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, vatandaşların zor durumlarından faydalanmayı hedefleyen her türlü fırsatçılığın göz ardı edilmeyeceğini belirtti.

GEREKEN YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Gürcan, İstanbul’daki deprem sonrası fiyat artışları yapan satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarının bilgilerini ilan platformlarından toplandığını ifade etti. Haksız fiyat artışı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımların kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacağını söyledi.